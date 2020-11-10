أخبار عاجلة

لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟

Print
"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟ "زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟
شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية قبل عامين.. الخلفية

كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في .

وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة".

يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.شركة الجوف الزراعية زيت الزيتون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار

لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار

تفاصيل الهجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة السعودية على مقبرة لغير المسلمين

تفاصيل الهجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة السعودية على مقبرة لغير المسلمين

مساء dmc - تعرض السفارة السعودية في هولندا لحادث إطلاق نار

مساء dmc - تعرض السفارة السعودية في هولندا لحادث إطلاق نار

السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

شبكة عيون الإخبارية