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مصير السائق.. شاحنة أسمنت تحول سيارة إلى لوح معدني

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فيديو مصير السائق.. شاحنة أسمنت تحول سيارة إلى لوح معدني مصير السائق.. شاحنة أسمنت تحول سيارة إلى لوح معدني
هذا ما حدث للسائق عقب رفع الحديد عن جسده

فيديو مصير السائق.. شاحنة أسمنت تحول سيارة إلى لوح معدني

تأكد الجميع أن السائق ميت، بعدما شاهدوا شاحنة خلاط الأسمنت تسقط بقوة على الحافلة الصغيرة، فتسحقها تمامًا وتحولها من سيارة إلى لوح من المعدن، وتلقى السائق الضربة الكاملة، لكن عناية الله حققت المعجزة.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، ففي مشهد درامي مؤلم، نجا سائق سيارة في الصين بأعجوبة عندما انقلبت شاحنة أسمنت خارجة عن السيطرة وسحقت الحافلة الصغيرة التي كان الرجل بداخلها.

وحسب موقع "نيوز فلير" الإخباري، وقع الحادث المروع يوم الثلاثاء الماضي في مدينة داليان بمحافظة لياونينغ.

وتُظهر لقطات الفيديو، اللحظة التي بدأت فيها الشاحنة المتحركة في الاهتزاز وفقدان السيطرة قبل تسقط بثقلها على الحافلة الصغير، مما يؤدي إلى تسطيح السيارة إلى حد كبير.

ويمكن رؤية سائق الحافلة وهو مستلق في مقعد السائق وساقه معلقة من السيارة المحطمة قبل أن يطلق رجال الإطفاء سراحه في النهاية.

وحسب "نيوز فلير"، تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى بالمنطقة، حيث أعلن الأطباء أنه مصاب بكسور في ساقه فقط، ولا إصابات تهدد حياته.

قال شاهد إن سائق شاحنة الأسمنت تمكن من الخروج بنفسه من السيارة، عقب رفع الحديد عن جسده.

وقالت السلطات، إن الحادث لا يزال قيد التحقيق. شاحنة أسمنت الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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