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في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

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في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
حالته كانت معقدة بشكل خاص وبالنظر إلى تاريخ طويل من المشكلات الصحية

في مستشفى إسرائيلي.. وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وفق ما أفادت به "سكاي نيوز عربية" عبر مراسلها في الضفة الغربية.

وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس المحتلة، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات (65 عامًا) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرًّا في البداية؛ فإن حالته الصحية تدهورت؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى. وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي لعملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان يُنظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية؛ بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارًا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.صائب عريقات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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