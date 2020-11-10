هذا ما ضبطته الفِرَق الرقابية في 96 مصنعًا للعزل الحراري بـ9 مناطق

★ ★ ★ ★ ★

نفّذها فريق يمثل "التجارة والصناعة والجمارك والمواصفات وكفاءة الطاقة"

أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخرًا، على 96 مصنعًا للعزل الحراري في تسع مناطق بالمملكة، عن ضبط وحجز 292.961 منتجًا مخالفًا، كما أحالت 7520 منتجًا لإعادة التدوير.

وهدفت الجولات إلى التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.جولات رقابية العزل الحراري