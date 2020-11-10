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.. ذبائح وإطلاق النار رغم الحجر الصحي بالأردن

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بالفيديو.. ذبائح وإطلاق النار رغم الحجر الصحي بالأردن .. ذبائح وإطلاق النار رغم الحجر الصحي بالأردن
مصدر أمني: تم ضبط كل المخالفين

بالفيديو.. ذبائح وإطلاق النار رغم الحجر الصحي بالأردن

قالت وسائل إعلام أردنية، الاثنين: إن قوات الأمن تمكّنت من توقيف عدد من المخالفين لقواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد لمواجهة وباء المستجد.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع لأحد التجمعات الانتخابية في إحدى مناطق محافظة معان (جنوب)؛ حيث تم إطلاق أعيرة نارية ونحر للإبل؛ احتفالًا بمترشح في الانتخابات النيابية البرلمانية.

ونقل موقع صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أمني، أنه تم "ضبط المخالفين الذين ظهروا في الفيديو".

ويتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لانتخاب مجلس نواب جديد في ظل ظروف اقتصادية صعبة جعلت اهتمامهم يتركز على شؤون حياتهم اليومية، في بلد يعاني أيضًا من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجل الأردن حتى اليوم أكثر من مائة ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة.

وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا، واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئًا على كاهل المملكة ذات الموارد المحدودة.

وفاقمت جائحة كورونا المستجد الأوضاع الاقتصادية؛ ففي القطاع السياحي وحده، خسر الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار من العائدات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي؛ بسبب الإغلاقات، وباتت آلاف الوظائف مهددة. الأردن إطلاق النار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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