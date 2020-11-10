"بلدية النقيع" تواصل جولاتها الرقابية على المحال الغذائية وصالونات الحلاقة‎

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للتأكد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة "كورونا"

واصل فريق الرقابة الصحية التابع لبلدية النقيع صباح اليوم الثلاثاء، جولاته الرقابية لمركز النقيع والقرى التابعة له.

وشملت الجولات المطاعم والمحال الغذائية ضمن أعمالها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونجح فريق الرقابة الصحية في ضبط بعض المخالفات للشروط الصحية، كما استمر فريق الرقابة الصحية في تكثف جولاته الرقابية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم إغلاق عدد من المحال المخالفة، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات.

بلدية النقيع الرقابة الصحية