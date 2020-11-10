أخبار عاجلة

لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة": 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"

Print
"الزكاة": 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية" "الزكاة": 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات "ضريبة السلع الانتقائية"
دعت للتواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وطالبت الهيئة المكلفين بالمسارعة بتقديم إقراراتهم بوساطة موقعها الإلكتروني gazt.gov.sa تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ويمكن للأشخاص المكلّفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_care أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُفرَض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة السلع الانتقائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية