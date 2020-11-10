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شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة

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شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة

شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة

أسهَمَ -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير، في إنقاذ حياة مريض نفسي؛ حيث تَمَكّن الفريق الطبي من استخراج عدد 230 مسمارًا وقطعًا من الزجاج من بطنه؛ حيث كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير (داخل معدة المريض)، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد، وهو حاليًّا تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.فريق طبي مستشفى شرق جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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