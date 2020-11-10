أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في حفر الباطن

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4 عيادات متاحة للجميع "مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة"

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن، خدماتها لـ 19750 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافةً إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن حفر الباطن