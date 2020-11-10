أخبار عاجلة

لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإيذاء الجنسي ضد الأطفال".. ملتقى بمركز "تعارفوا الأسري"

Print
بمشاركة متخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني

ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مساء غد الأربعاء، ملتقى عن "الإيذاء الجنسي ضد الأطفال.. الوقاية والعلاج"، عبر منصة "زووم".

وأوضح رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، أن محاور الملتقى تناول الحديث عن مفاهيم تربوية للوقاية من الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، ودور التربية الجنسية في توعية وحماية الطفل من الإيذاء الجنسي، وعرض إحصائيات الإيذاء الجنسي ضد الأطفال، وبيان كيفية التعامل مع الطفل المتعرض للإيذاء الجنسي.

وأضاف الدكتور المصيبيح أن الملتقى تشارك فيه أسماء لامعة من الأكاديميات والمتخصصات في البحث العلمي والأكاديمي والإنساني، وهن: الدكتورة منى الزهراني دكتوراه أصول التربية في مرحلة الطفولة المبكرة، والدكتورة أمل بنونه أستاذ مساعد جامعة أم القرى في الطفولة المبكرة، والدكتورة فاطمة الشهري مديرة إدارة الوقاية والأبحاث في برنامج الأمان الأسري، والدكتورة مها دبور أستاذة الطفولة المبكرة المساعد جامعة الملك سعود؛ مشيرًا إلى أن الملتقى يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابيين والمهتمين بالتربية ومجالاتها؛ مؤكدًا أن إقامة المركز لهذا الملتقى التخصصي تأتي ضِمن رسالة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري لتحقيق جودة الحياة في الأسر والمجتمع.

وأكد المصيبيح أهمية الملتقى داعيًا الفئات المستهدفة والمهتمين إلى المشاركة فيه والاستفادة منه وإثراءه بالمداخلات والأسئلة.

مركز تعارفوا الأسري الإيذاء الجنسي ضد الأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية