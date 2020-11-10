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تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

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تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة
نشرةٌ أصدرتها وزارة البيئة والمياه حسب تقارير محطات الأرصاد المناخية

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق:

منطقة الرياض:

الخرج 0.20

منطقة المدينة المنورة:

الحناكية 0.40

العلا 18.00

ثرب/ المهد 3.80

المدينة 0.20

النخيل/ الحناكية 2.80

ينبع النخل/ 1.20

أبيار الماشي/ المدينة 0.40

حي الخالدية/ المدينة 0.40

منطقة القصيم:

البتراء/ النبهانية 0.10

شري/ بريدة 0.10

الفوارة / بريدة 0.20

عقلة الصقور/ 2.50

منطقة عسير:

الغايل/ ظهران الجنوب 0.40

طبب/ أبها 4.00

منطقة تبوك:

المنجور/ الوجه 1.00

خرباء/ الوجه 7.40

تيماء/ 4.40

منطقة حائل:

الكهفة/ الشنان 0.10

المستجدة/ الغزالة 0.20

الحائط/ الغزالة 7.20

عقدة/ حائل 0.50

منطقة الباحة:

وادي دوقة / قلوة 3.40

الباحة/ 15.00.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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