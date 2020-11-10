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كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية"

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كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية" كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية"
توقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة آثارها في القطاع الغربي

كشف عن مفارقة الفجر..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ تشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح غربية مترنحة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار في القطاع الغربي".

وأضاف: "من المفارقات أن درجة الحرارة الصغرى في #جدة و #جازان أمس (26م) أعلى من درجة الحرارة الكبرى في المدن الشمالية، أي إن الظهر في الشمال أبرد من الفجر في جدة وجازان".الدكتور عبدالله المسند السحب الركامية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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