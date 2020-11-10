راديسيس تردم الفجوة الرقمية عبر عرض حلول التفاعل الرقمي المتكاملة في مؤتمر أفريكا كوم 2020

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أعلنت اليوم شركة "راديسيس"، الرائدة العالميّة في مجال حلول الاتّصالات المفتوحة، عن عرض حلولها المتكاملة للتفاعل الرقمي خلال المؤتمر الافتراضي "أفريكا كوم 202" الذي سيُعقد في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر. وستعرض "راديسيس" منصّاتها وتطبيقاتها في مجال الاتصالات والتفاعل الرقمي بالوقت الفعلي والمصممة لسدّ الفجوة الرقمية في المناطق الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك كلّ من أنيال جينغوري من "راديسيس" ونايثن سميث من "ريلاينس جيو" في إدارة دردشة تركّز على تمكين مشغلي الجوال من توفير وصول أكبر إلى خدمات النطاق العريض في الأسواق الناشئة والريفية. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الحلول، يمكنكم زيارة الجناح الافتراضي الخاص بـ "راديسيس" خلال مؤتمر "أفريكا كوم 2020".

أبرز العناوين

تشمل عروض "راديسيس" في مؤتمر "أفريكا كوم" ما يلي:

هاتف "راديسيس ريتش" بالمزايا الذكيّة وكابل الوسائط الإعلامية "ريتش كاست" إنّ هاتف "راديسيس ريتش" بالمزايا الذكيّة هو جهاز ذو نوعية ممتازة بعلامة بيضاء يتمتّع بقدرات الهاتف الذكي بأسعار معقولة في متناول الجميع، ما يسمح للعملاء في الأسواق الريفية والناشئة بالاستفادة من خدمات الجوال والنطاق العريض الموثوقة. وتمّ تصميم "راديسيس ريتش" لمساعدة مشغلي الجوال على ردم الفجوة العالمية الاقتصادية والرقمية، ما يسمح لهم بإتاحة الوصول إلى خدمات الجوال والنطاق العريض الميسورة التكلفة من خلال جهاز مدمج بالكامل مع قدرات رائدة وتجارب رقميّة ومجموعة كاملة من التطبيقات الهادفة التي تزيد إلى أقصى حد من استعمال المشترك للإنترنت وترفع من مستوى تجربة العميل. وستعرض "راديسيس" الهاتف مع "ريتش كاست"، وهو كابل للوسائط الإعلامية يمكن للمشتركين من تحويل أيّ جهاز تلفزيون إلى تلفزيون ذكيّ، ويسمح لهم بتشغيل الوسائط الإعلامية الموجودة في هاتفهم المعزز بالمزايا الذكية عبر جهاز التلفزيون خاصّتهم من دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية.

"إنغايج فيرتشوال أسيستانت" ("إي في إيه")

إنّ "إي في إيه" من "راديسيس" هو أوّل روبوت في العالم من دون تطبيق ومدعوم بالذكاء الاصطناعي 3 في 1 (فيديو، وصوت، ونصّ) من أجل التفاعلات والتجارب الرقميّة للعملاء، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وتفاعل المستهلك مع العلامة التجارية، وخدمة العملاء. ويمكن استعمال "إي في إيه" لتحسين تجربة العملاء المؤتمتة وزيادة التخصيص في مجموعة من الأسواق المختلفة. ويُبرِز هذا العرض قدرة روبوت "إي في إيه" على مساعدة العملاء في الأسئلة المطروحة عن الخدمات المصرفية والمالية بطريقة مخصصة عبر الفيديوهات، والصوت، والنصوص، من خلال سفير للعلامة أو وكيل لخدمة العملاء بدلاً من صورة تشخيصية (أفاتار) محوسبة.

عرض المنزل الذكيّ

ستعرض "راديسيس" مجموعة من النقاط الطرفية الرقمية، بما في ذلك تجهيزات مقرات العملاء، ومستشعرات وبوابات إنترنت الأشياء، وجميعها تتيح لمزودي الخدمات توفير القدرة الكاملة لمنزل ذكيّ متّصل.

النقاط البارزة في مشروع "كاتاليست ’ريدي تيلكو وان‘" من منتدى "تي إم فوروم":

تعاونت "راديسيس" مع الكثير من روّاد القطاع على مشروع تعاوني في إطار برنامج "كاتاليست ’ريدي تيلكو وان‘" من منتدى "تي إم فوروم". وتمّ ابتكار مشروع "ريدي تيلكو وان" لتبسيط النشاطات الرقميّة للعميل بالتزامن مع تحسين تفاعل مزودي خدمات الاتصالات مع العملاء والحفاظ عليهم. ووفّر خادم "إنغايج ميديا سيرفر" من "راديسيس" الأساس لذكاء تفاعل المستخدمين الممكّن بالكلام وللواقع الافتراضي والمعزز في مشروع "كاتاليست".

نايثن سميث، نائب رئيس قسم تطوير المنتجات والأعمال لدى "ريلاينس جيو"، وأنيال جينغوري، رئيس وحدة أعمال المبيعات والمنصات المدمجة والنقاط الطرفية الرقمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "راديسيس"

يمكنكم الانضمام إلى أنيال جينغوري ونايثن سميث في 11 نوفمبر 2020 من الساعة 11:30 إلى 11:55 صباحاً في دردشة حول "بناء الجسور لسدّ الانقسام الرقمي في الأسواق الريفية والناشئة".

وقال أنيال جينغوري، رئيس وحدة أعمال المبيعات والمنصات المدمجة والنقاط الطرفية الرقمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "راديسيس"، في هذا السياق: "تلعب ’راديسيس‘ دوراً أساسيّاً في تمكين مزودي الخدمات من تحقيق الدخل من الاتصال عبر الجوال في الأسواق الناشئة، بالتزامن مع السماح للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق بالوصول إلى أجهزة وتطبيقات قويّة وميسورة التكلفة قادرة على تغيير طريقة عملهم وعيشهم وتعلّمهم ولعبهم". وأضاف: "يقدّم هاتفنا الجديد المعزز بمزايا ذكيّة حلّاً شاملاً للمشغلين، فهو يقدّم تجارب رقميّة غنيّة ويتيح نموّ المشتركين وتدفقات جديدة للعائدات واستعمالاً متزايداً للنطاق العريض، كلّ ذلك مع تزويد الأفراد بخيارات وتطبيقات الاتصال اللازمة للمشاركة الكاملة في مجتمع عالمي. وتستمرّ ’راديسيس‘ في توسيع منظومة حلولها بالتزامن مع تعزيز دورها كشريكة استراتيجيّة للمشغلين".