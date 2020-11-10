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والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب

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روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب

روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب

أعلنت والصين أنهما لن يهنئا الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يتم إعلان النتيجة رسميًّا؛ في الوقت الذي تدفقت فيه رسائل التهنئة للرئيس المنتخب، من معظم رؤساء دول العالم.

وقالت بكين إنها تنتظر النتيجة، ولن تستعجل في تهنئة بايدن بالفوز؛ مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُحسم بعد.

وذكر متحدث باسم وزير الخارجية الصيني، وانغ وينبين: "عَلِمنا بفوز بايدن؛ لكن نتيجة الانتخابات ستحدد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة".

من جانبها قالت موسكو إن الروسية لا تعترف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف: إنه ما دامت هناك إجراءات قانونية قائمة؛ فإن موسكو تعتقد أن أفضل شيء في الوقت الراهن هو انتظار النتيجة الرسمية للانتخابات.روسيا الصين الرئيس الأمريكي جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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