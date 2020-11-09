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بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد.. "كورونا" يسجل حصيلة جديدة في إيران

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بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد.. "كورونا" يسجل حصيلة جديدة في إيران بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد.. "كورونا" يسجل حصيلة جديدة في إيران
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 38,749

بإصابته 10,463 شخصاً في يوم واحد..

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 10 آلاف شخص للمرة الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، مع تسجيل عدد وفيات يناهز الحصيلة القياسية أيضًا.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، أن الوزارة سجلت 10,463 إصابة بـ"كوفيد-19" في الساعات 24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 629,949، منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأضافت أن من بين المصابين، توفي 38,749 شخصاً إلى الآن، 458 منهم في الساعات الماضية.

وأعلنت إيران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تسجيل حصيلة قياسية على صعيد الوفيات والإصابات اليومية، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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