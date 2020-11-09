أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا

Print
رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا
مسؤول بـ"العدالة والتنمية": خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب

رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا

قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إنه لم يتسن لأعضاء الحزب التواصل مع وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق. بعد استقالته، وأن تلك الاستقالة خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب.

وأضاف أنه يمكن معالجة الأمر بتغيير وزاري يتم من خلاله إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية بعد الاستقالة، وقال: «يمكن تعيين بن علي يلدريم نائبًا للرئيس. لقد أضرت استقالة البيرق برئيس الجمهورية بالفعل»

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع المستوى بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أردوغان قد يدفع بالبرلماني التركي الحالي ورئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، في منصب نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد، بعد استقالة وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق.

وقالت رويترز إنه لم يتضح حتى الآن من سيتولى الإدارة الاقتصادية في حال قبول الرئيس لاستقالة البيرق، وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن أردوغان يتجه نحو إسناد ملف الاقتصاد إلى رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم بعد تعيينه كنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة أن مصادر بالرئاسة التركية أكدت إصدار بيان رسمي بعد ظهر اليوم بخصوص استقالة البيرق، وذكرت المصادر أن القرار بشأن الإدارة الاقتصادية سيناقش اليوم في اجتماع حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن استحداث منصب لنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد وتغيير قد يكون موضع تساؤل.

يأتي هذا وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 ساعة على إعلان استقالة البيرق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الليلة الماضية، لم تصدر الوزارة أو الرئاسة أي بيانات رسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تنفي إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات

مساء dmc - الحكومة تنفي إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات

ممثلو الحكومة القيرغيزية يشيدون بالدور الحيوي للندوة العالمية للشباب الإسلامي

ممثلو الحكومة القيرغيزية يشيدون بالدور الحيوي للندوة العالمية للشباب الإسلامي

ممثلو الحكومة القيرغيزية يشيدون بالدور الحيوي للندوة العالمية للشباب الإسلامي

ممثلو الحكومة القيرغيزية يشيدون بالدور الحيوي للندوة العالمية للشباب الإسلامي

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات بسبب كورونا

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات بسبب كورونا

شبكة عيون الإخبارية