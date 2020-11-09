لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة ألعاب 2030‏

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عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس ملف الرياض2030، مساء أمس الأحد اجتماعاً بلجنة التقييم بالمجلس ‏الأولمبي الآسيوي 2030 بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عبر "اتصال عن بعد"، ومدير عام ملف الرياض الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية ‏والخاصة.‏

واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب ‏الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز ‏الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.‏

وتعهد رئيس ملف الرياض الأمير عبدالعزيز الفيصل بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشدداً ‏على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير ‏بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.‏

يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، ‏والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل ‏المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تويري، تقوم بأعمالها حالياً في تقييم ‏ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس ‏عشر من ديسمبر المقبل.‏

هذا ويستمر عمل لجنة التقييم اليوم الاثنين، حيث تقوم اللجنة بعدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة ‏الرياض.