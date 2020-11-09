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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8.366.46 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8.366.46 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8.366.46 نقطة
بتداولات بلغت 11.5 مليار ريال لأكثر من 440 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 206.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8.366.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 440 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 487 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 188 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات جاكو، وصدق، والمصافي، وجازادكو، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت حائل، وأليانز إس إف، وأسواق ع العثيم، والحمادي، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والأسماك، والتصنيع، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والراجحي، والمصافي، وبحر العرب، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 755.84 نقطة ليقفل عند مستوى 17،654.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 437 ألف سهم تقاسمتها 1366 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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