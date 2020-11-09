أخبار عاجلة

لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
بعد اعلان المانيا ناجحها في اكتشاف مصل فعال للقضاء على فيروس كورونا . مصر تتفق ع شراؤه . -
بايدن يعلن عن أهم الملفات التي سيبدأ بها بخصوص الاقتصاد والشرطة . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

أقمار اصطناعية متناهية الصغر لمراقبة التغيرات المناخية

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تفاصيل الهجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة السعودية على مقبرة لغير المسلمين

تفاصيل الهجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة السعودية على مقبرة لغير المسلمين

إعلان الممثلة عائشة عطية عن حملها خارج الزواج وجرأتها تصدم الكثيرين في تونس

إعلان الممثلة عائشة عطية عن حملها خارج الزواج وجرأتها تصدم الكثيرين في تونس

الطفلة اليمنية جنات تعود إلى المدرسة في تعز بعد انتشار صورة لها

الطفلة اليمنية جنات تعود إلى المدرسة في تعز بعد انتشار صورة لها

بالسلاح والطلقات في الجو احتفل أردنيون بنتائج الانتخابات النيابية

بالسلاح والطلقات في الجو احتفل أردنيون بنتائج الانتخابات النيابية

شبكة عيون الإخبارية