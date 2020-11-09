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لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:30 صباحاً
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:30 صباحاً
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:30 صباحاً
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد"
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة .
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
بعد اعلان المانيا ناجحها في اكتشاف مصل فعال للقضاء على فيروس كورونا . مصر تتفق ع شراؤه .
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
بايدن يعلن عن أهم الملفات التي سيبدأ بها بخصوص الاقتصاد والشرطة .
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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أقمار اصطناعية متناهية الصغر لمراقبة التغيرات المناخية
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 09 نوفمبر 2020 10:26 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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