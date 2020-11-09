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"الحبوب" تُرسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد.. مناشئ عدة وكندا مستثناة

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"الحبوب" تُرسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد.. مناشئ عدة وكندا مستثناة "الحبوب" تُرسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد.. مناشئ عدة وكندا مستثناة
في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2020م) بكمية (860) ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (فبراير- مارس2021م) وبواقع (14) باخرة، موزعة على (8) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (490) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (370) ألف طن.

وأفاد بأنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (15) شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة والمقدمة من (5) شركات عالمية.

وبترسية الدفعة الخامسة والأخيرة لهذا العام (2020م) تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو (3) مليون طن، وشراء كمية (386) ألف طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم؛ بهدف تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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