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تقطع سلسلة العدوى.. 46400 مستفيد من خدمات "تأكد" في الطائف

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تقطع سلسلة العدوى.. 46400 مستفيد من خدمات "تأكد" في الطائف تقطع سلسلة العدوى.. 46400 مستفيد من خدمات "تأكد" في الطائف
تساعد على الكشف المبكر عن الحالات.. ولمَن لا يشكون أعراضاً

تقطع سلسلة العدوى.. 46400 مستفيد من خدمات

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خِدْماته لعدد 46400 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مركز تأكد الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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