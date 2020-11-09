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عبر الدوام الممتد.. تشغيل عيادات الأسنان بالمراكز الصحية بالطائف 16 ساعة

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عبر الدوام الممتد.. تشغيل عيادات الأسنان بالمراكز الصحية بالطائف 16 ساعة عبر الدوام الممتد.. تشغيل عيادات الأسنان بالمراكز الصحية بالطائف 16 ساعة
تُضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية وتتيح أوقاتًا إضافية تناسب المستفيدين وتيسر عليهم

عبر الدوام الممتد.. تشغيل عيادات الأسنان بالمراكز الصحية بالطائف 16 ساعة

بدأت صحة الطائف، تشغيل عيادات الأسنان بالمراكز الصحية عبر نظام الدوام الممتد على مدار ١٦ ساعة؛ للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم.

وبيّنت إدارة طب الأسنان، أن العيادات سوف تضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، وتتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة؛ حيث ستعمل تلك العيادات من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 صباحًا.

وأوضحت أن تلك العيادات شملت مراكز (وسط المدينة، الشرقية، جنوب الجنوبية (عيادتان)، غرب الحوية، عشيرة القديمة السيل الكبير، رضوان، رنية الغريف، شعر، القريع، كلاخ والسر)، كما أن هناك خطة للتوسع في زيادة عدد العيادات بنظام الدوام الممتد؛ وذلك بزيادة عدد المراكز الصحية مستقبلًا.صحة الطائف عيادات الأسنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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