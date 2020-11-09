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اليوم ذروة الماطرة الثانية.. الحصيني يكشف خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة

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اليوم ذروة الماطرة الثانية.. الحصيني يكشف خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة اليوم ذروة الماطرة الثانية.. الحصيني يكشف خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة
قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بالبَرَد مع فرصة لتشكل السيول

اليوم ذروة الماطرة الثانية.. الحصيني يكشف خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة على عددٍ من المناطق؛ مؤكداً أن ذروة الحالة المطرية الثانية اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية صباح اليوم الإثنين 1442/3/23هـ، على أجزاءٍ من مناطق: شمال المدينة المنوّرة وجنوب تبوك وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.

اليوو الإثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول -إن شاء الله.

وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ"36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق.

وتابع: من اليوم الإثنين 3/23هـ، الى صباح الثلاثاء، على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية، والعراق، والإمارات، وعُمان، ورياح.عبدالعزيز الحصيني الحالة المطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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