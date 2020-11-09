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"تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية" يناقش الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية

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"تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية" يناقش الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية "تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية" يناقش الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية
هدف للتوعية بأهمية الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع العام بما يتماشى مع رؤية المملكة

ينظّم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"، غداً الثلاثاء، لقاءً عن بُعد بعنوان "تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام" تزامناً مع اليوم العالمي للمحاسبة.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي؛ أن اللقاء الذي يُقام عند الساعة الثامنة مساءً، وينقل عبر قناة الديوان المرئية، يأتي في سياق الاختصاصات والمهام الأساسية التي يؤديها الديوان، ومنها الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكّد من استخدامها مواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة بنجاح.

وأشار إلى أن اللقاء الذي يشارك فيه عددٌ من المتخصصين سيناقش مجموعة من المحاور الرئيسة المتعلقة بالارتقاء بقدرات الجهات الحكومية، وإسهام آليات الحوكمة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودور رقابة الأداء في تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، كذلك أهمية نشر ثقافة كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية.

وبيّن الغامدي؛ أن اللقاء يستهدف موظفي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان للتوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام بما يتماشى مع رؤية المملكة في هذا الشأن وتوجهاتها نحو تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث يتيح الديوان للراغبين، حضور اللقاء عبر الرابط: https://tinyurl.com/GCAForum2020.الديوان العام للمحاسبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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