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"جوازات مطار المؤسس" بجدة تواصل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين من خارج

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"جوازات مطار المؤسس" بجدة تواصل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين من خارج السعودية "جوازات مطار المؤسس" بجدة تواصل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين من خارج
"الجعيد" أكد تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية وتسخير الإمكانيات لخدمتهم

واصلت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تقديم خدماتها المعنية بإنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين إلى من الخارج؛ إذ أنهت اليوم الأحد جميع إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين من دولة إندونيسيا، ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجيًّا التي بدأت الأحد الماضي.

وتفصيلاً، أوضح مساعد المدير العام للجوازات لشؤون الحج والعمرة، اللواء خالد بن فهاد الجعيد، استمرار الجوازات في إنهاء جميع إجراءات دخول المعتمرين القادمين من الخارج، مؤكدًا تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتسخير الإمكانيات لخدمتهم على أكمل وجه، وبكل يُسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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