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محافظ يدمة يبحث مع أمين نجران الخدمات والمشروعات البلدية

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محافظ يدمة يبحث مع أمين نجران الخدمات والمشروعات البلدية محافظ يدمة يبحث مع أمين نجران الخدمات والمشروعات البلدية
بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها

محافظ يدمة يبحث مع أمين نجران الخدمات والمشروعات البلدية

استقبل محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم في مكتبه أمين أمانة منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، حيث ناقش معه الخدمات والمشروعات البلدية التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها.

كما استعرض المهندس عيد العتيبي الخدمات والمشروعات التي تقوم الأمانة بتقديمها للمحافظة ومراكزها لما فيه خدمة المواطن والمقيم بشكل أفضل، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها.

كما أكد المهندس العتيبي أن تلك الزيارة امتدادٌ للزيارات التي سوف يقوم بها لجميع المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران وتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز منوهًا بحرصهما على تقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.


وفي النهاية، شكر العنزي أمين منطقة نجران على تلك الزيارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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