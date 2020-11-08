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شاهد.. سوق الماشية بمسارحة جازان خالياً بعد قرار إغلاقه احترازيًا

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يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة

شاهد.. سوق الماشية بمسارحة جازان خالياً بعد قرار إغلاقه احترازيًا

رصدت عدسة "سبق" اليوم سوق الماشية الأسبوعي بأحد المسارحة جنوب جازان والذي يقام كل يوم أحد، ويعتبر من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة خالياً بعد قرار الجهات المعنية بإغلاقه احترازيًا حتى إشعار آخر.

وكانت الجهات المختصة في منطقة جازان قد قررت أمس إغلاق سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر، أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستستمر حتى استقرار الوضع الوبائي.
"سبق" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة البيئة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.

شاهد.. سوق الماشية بمسارحة جازان خالياً بعد قرار إغلاقه احترازيًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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