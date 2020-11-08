"كفى" تقيم معرضًا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الليث

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خلال ملتقى المملكة الأول المفتوح لاختراق الضاحية

أقامت جمعية "كفى" فرع الليث، بالتعاون مع نادي الليث الرياضي، معرضًا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، للفرق المشاركة في بطولة "ملتقى المملكة الأول المفتوح لاختراق الضاحية للدراجات الثلاث".

وقال مدير جمعية "كفى" الليث، وسام المهداوي، إن الإقبال على المعرض كان كبيرًا من المشاركين لإيصال رسالة "كفى" للمجتمع، ليكون خاليًا من السموم.

وأضاف "المهداوي"، أن هذا الحدث الرياضي الكبير، فرصة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، مقدمًا شكره للقائمين على ملتقى المملكة ولنادي الليث الرياضي إدارة ولاعبين ومنسوبين.