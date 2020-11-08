أخبار عاجلة

8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
8 الصبح - الاشتراكي لويس أرسي يؤدي اليمين رئيسا لبوليفيا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 10/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 10/11/2020 -
هو فيه أجمل من سيرة الحب -
آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت "أمطار الوسم" أودية وشعاب غرب القصيم

Print
تَسِمُ الأرض بالعشب وفيها تنبت الكمأة ويستبشر بها المتابعون بالتنزه والمهتمون

هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت

هطلت، مساء أمس، أمطار متفرقة غرب منطقة القصيم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة؛ حيث سالت منها الأودية الصغيرة والشعاب، ونثرت الفرح في القلوب، وغسلت الأرض والشجر؛ إذ تعد هذه الأمطار الأولى لهذا العام التي تهطل على وسط الجزيرة وتتوافق مع نوء "الوسم".

و"الوسم" تبدأ أول أيامه يوم 16 أكتوبر وتنتهي يوم 6 ديسمبر؛ إذ تستمر لمدة 52 يومًا، ويحل بعده نوء المربعانية.. ونوء "الوسم" ليس نجمًا؛ إنما صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي ينزل فيها المطر؛ حيث إن ذلك المطر النازل فيها يَسِمُ الأرض بالاخضرار؛ فينتج عنه أن ينبت: الفقع، والشيح، والروض، والنفل، وكل الأعشاب البرية؛ لذلك قالوا عنه وسمًا، ويتكون الوسم من أربعة منازل هي منازل: العواء، السماك، الغفر والزبانا.

ويستبشر المتابعون والمهتمون بالربيع والتنزه بهطول الأمطار في نوء "الوسم"؛ لأن أمطاره تَسِمُ الأرض بالعشب والخضرة، وتنبت بإذن الله الكمأة والروض والنفل.

هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت

هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت

هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت

هي الأولى هذا العام.. هكذا سيلت

أمطار الوسم منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

شبكة عيون الإخبارية