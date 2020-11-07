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تزامنًا مع أيام FIFA .. السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

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تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا تزامنًا مع أيام FIFA .. السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا
تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

تزامنًا مع أيام FIFA في نوفمبر الجاري، يتوقف الدوري السعودي، على أن تعود المنافسات مع انطلاق الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، تقرر أن يقيم السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا داخليًّا في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر (الجاري)؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من نوفمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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