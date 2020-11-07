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ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس

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ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس
في الجولة 9 من الدوري الإسباني

ميسي يقود برشلونة إلى فوز عريض على ريال بيتيس

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وأضاع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فرصة تعزيز النتيجة للفريق الكتالوني بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة الـ33 تصدى لها الحارس التشيلي كلاوديو برافو ببراعة، قبل أن يسجل بيتيس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع للشوط الأول عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشرك الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يخيب أمل مدربه وعشاق برشلونة بإهدائه هدفًا على طبق من ذهب لغريزمان في الدقيقة الـ49 وتسجيله لهدفين في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء و82، فيما تكفل بيدري بالهدف الخامس للفريق الكتالوني، وسجل الهدف الثاني للضيوف لورينزو مورن في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز أنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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