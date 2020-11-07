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كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض

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كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض
ظهر مراراً دون ارتداء كمامة

كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض

نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.

ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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