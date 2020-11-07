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الجيش الإسرائيلي: حزب الله الخطر الأكبر وليس سوريا بالجولان

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الجيش الإسرائيلي: حزب الله الخطر الأكبر وليس سوريا بالجولان الجيش الإسرائيلي: حزب الله الخطر الأكبر وليس سوريا بالجولان

جي بي سي نيوز :- في إطار محاولة إسرائيل منع حزب الله وإيران من التمركز وبناء قواعد لهما في سوريا، أشار قائد الفرقة 210 للجيش الإسرائيلي، اللواء رومان غوفمان، إلى أن الخطر الأكبر على الجيش الإسرائيلي يمثله حزب الله اللبناني وليس سوريا في الجولان.

واعتبر أن إيران وحزب الله يسعيان إلى بناء جبهة في جنوب سوريا ضد إسرائيل، وهو ما يمثل خطرا رئيسيا، على حد تعبيره.

وحذر من أن ميليشيات إيران وحزب الله تتسلل إلى المنطقة وتعمل على تحصين مواقعها هناك بشكل سريع ومتواصل، موضحاً أن حزب الله يتخذ المواطنين السوريين في الجنوب السوري رهائن.

ولفت أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ خلال الأسابيع الأخيرة عمليات ضد مواقع سورية في منطقة الجولان من دون الدخول في اشتباك مع الجنود السوريين.

كما اعتبر أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل هو منع تواجد إيران وحزب الله في جنوب سوريا وفي سوريا بشكل عام.

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جي بي سي نيوز

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