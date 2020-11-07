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ملعب ONTime- نادر شوقي يعلق على أزمة أحمد فتحي: كنت عايز "فتحي" يقول من الأول إنه عايز يروح بيراميدز

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