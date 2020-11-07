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"بايدن": واثق من الفوز وبدأنا الاستعداد لـ"اليوم الأول".. سنغيّر وجه أمريكا

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"بايدن": واثق من الفوز وبدأنا الاستعداد لـ"اليوم الأول".. سنغيّر وجه أمريكا "بايدن": واثق من الفوز وبدأنا الاستعداد لـ"اليوم الأول".. سنغيّر وجه أمريكا
المرشح الديمقراطي دعا أنصاره إلى انتظار الإعلان: سنعيد بناء "الحائط الأزرق"

بثقة كاملة، جدّد المرشح الديمقراطي جو بايدن؛ التأكيد على ثقته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية أمام الرئيس الجمهوري دونالد ؛ لكنه دعا أنصاره إلى الانتظار إلى حين إعلان النتائج النهائية.

وقال بايدن؛ في كلمة ألقاها بمقره الانتخابي بولاية ديلاوير، ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، إنه سيحصل على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ 30 صوتاً من الحد المطلوب للفوز بالانتخابات.

وتأجلت كلمة بايدن؛ الذي يتقدم بفارق مريح على ترامب، نحو 3 ساعات، وكانت توقعات تفيد بأنها ستكون كلمة النصر في الانتخابات، لكن نائب الرئيس السابق لم يعلن ذلك، وذكر أنه يأمل في أن يخاطب الشعب الأميركي مجدّداً السبت.

وقال وفق "سكاي نيوز عربية": "ليس لدينا إعلان نهائي بالفوز بعد وعلينا انتظار النتائج"، مضيفاً: "حصلنا على أعلى الأرقام في تاريخ الولايات المتحدة".

وشدّد المرشح الديمقراطي على أنه متقدم في ولاية بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا وجورجيا، مؤكداً: "نحن في الطريق الصحيح، فالأرقام لا تزال تواصل ارتفاعها".

وعبّر عن أمله في أن يكون أول ديمقراطي يفوز بولاية أريزونا منذ عقود، متحدثاً عن إعادة بناء "الحائط الأزرق في أميركا" نسبة إلى اللون المميز للحزب الديمقراطي.

ووجّه كلامه للأميركيين الذين يشكون بطء ظهور النتائج، قائلاً إن هذه الأرقام "هي أصوات الناس وعلينا أن نسمعها".

واعتبر أن نتائج الانتخابات الحالية ستغيّر وجه الولايات المتحدة، وستعطيه تفويضاً لمواجهة والأزمتين الاقتصادية والعنصرية.

وفي إشارة تظهر ثقته بالفوز، قال بايدن: إنه وفريقه بدأوا بالفعل في مناقشة خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، متحدثاً عن أن الخطة ستطبّق من اليوم الأول لتوليه الحكم.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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