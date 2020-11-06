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سكان مخططات ولي العهد بمكة يطالبون "الشؤون الإسلامية" ببناء مسجد في المنطقة

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وثَّقوا صورًا لتكدُّس المصلين في مكان غير مخصص للصلاة

سكان مخططات ولي العهد بمكة يطالبون

أظهرت صور، وثَّقها مواطنون من مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"، الواقع جنوبي مكة المكرمة، تكدُّس المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة دون تحقيق التباعد الاجتماعي بسبب عدم توافُر جوامع في تلك المخططات.

وأعرب السكان عن أملهم بأن يحقق فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة أمنيتهم بتوفير جامع يستطيع السكان أن يؤدوا فيه فروضهم، ولاسيما صلاة الجمعة.

وأشاروا إلى أن أقرب جامع يقع في حي الكعكية، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون بناء جامع في مخططات ولي العهد بالرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر.

ووثّق المواطنون صورًا لعدد من المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة من داخل أحد "الهناجر" الموجودة بالقرب من محطة وقود دون تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين الذين يمثل العمالة أغلبيتهم، في ظل جائحة كورونا، مبدين تخوفهم الشديد من انتشار الفيروس إذا استمر الوضع على هذه الحال.

سكان مخططات ولي العهد بمكة يطالبون

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجديد مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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