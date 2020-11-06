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القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده

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القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده
عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو، الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم؛ ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد وشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيتُ بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم؛ وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء رئيس بوركينا فاسو بوركينا فاسو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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