أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في جولة "لنلهم العالم بقمتنا".. الباطن يواصل صحوته ويهزم أبها بثلاثية

Print
في جولة "لنلهم العالم بقمتنا".. الباطن يواصل صحوته ويهزم أبها بثلاثية في جولة "لنلهم العالم بقمتنا".. الباطن يواصل صحوته ويهزم أبها بثلاثية

في جولة

نجح فريق الباطن من تحقيق فوز كبير على نظيره فريق أبها بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن لحساب منافسات الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الباطن رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثامن مؤقتاً بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط بالمركز الثاني عشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب وقلة الهجمات الخطيرة على المرميين.

وتمكن فريق الباطن من حسم نتيجة اللقاء في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية افتتحها النجم الهولندي يوسف الجبلي بالدقيقة 81 قبل أن يعزز فابيو أبرو النتيجة بالهدف الثاني بعد 5 دقائق وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبالتحديد عند الدقيقة 95 عاد نجم المباراة يوسف الجبلي لتدوين الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية