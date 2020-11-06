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"سقاط" يتفقد المواقع المتأثرة من الأمطار والسيول الغزيرة بمكة المكرمة

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استمع لملاحظات سكان الأحياء المتضررة ووجّه بسرعة المعالجة

تفقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، أمس، الأحياء والمواقع المتأثرة من الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت مؤخرًا على مكة المكرمة، برفقة مسؤولي الإدارات التنفيذية بالأمانة.

وشملت الزيارة تفقّد أحياء الشوقية والسبهاني والطريق الدائري الرابع وشارع بن جبير والعوالي وطريق الأمير سلطان.

واستمع المهندس زهير سقاط لملاحظات سكان الأحياء المتضررة بجميع المواقع التي زارها؛ موجهًا بسرعة معالجة المواقع التي تضررت بأحياء مكة المكرمة؛ مشددًا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لدرء مخاطر السيول.

ووجه وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة، فِرَق الصيانة والمتابعة الميدانية بإزالة آثار الأمطار، وتعميد شركات التشغيل والصيانة بتنفيذ الحلول الفنية؛ لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والسيول، وضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية على مدار الساعة خلال فترة موسم هطول الأمطار، كما أكد المتابعة المباشرة والمستمرة من أمين العاصمة المقدسة لكل الأجهزة والفِرَق المعنية، في سبيل توفير وتسخير كل الإمكانيات والمرافق البلدية لخدمة أهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.

أمين العاصمة المقدسة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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