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جولات ميدانية على مشاريع الدواجن بمكة  لتفعيل "الأمن الوقائي"

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ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بشكل مكثّف

جولات ميدانية على مشاريع الدواجن بمكة  لتفعيل

ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الجولات الميدانية التفتيشية المكثفة، على مشاريع الدواجن بالمنطقة.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الفرع على سلامة المنتجات الحيوانية المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية بما نص عليه نظام الثروة الحيوانية بالمملكة، وذلك لتفعيل دور الأمن الوقائي.

وتم إعداد برنامج للكشف عن الحدود المايكروبية ومتبقيات الأدوية في منتجات الدواجن المحلية "اللحوم والبيض".

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، على أهمية متابعة مشاريع الإنتاج بشكل دوري.

وقال: الوزارة وفرت جميع الإمكانات الضرورية للمراقبين رغبة منها في تطبيق أفضل طرق المراقبة، والمتابعة للمشاريع وذلك للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان.

وأضاف: الأمن الحيوي يعد الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية، ومنع أو الإقلال من فاعلية مسببات الأمراض المختلفة و انتشار العدوى في مناطق تربية الحيوانات و الدواجن، وذلك عن طريق بعض الإجراءات الوقائية العملية التي يمكن أن تتبع لتحقيق الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن، الهادفة إلى منع الأمراض المعدية والوبائية من الوصول إلى قطعان الدواجن في المزرعة.

جولات ميدانية على مشاريع الدواجن بمكة  لتفعيل

جولات ميدانية على مشاريع الدواجن بمكة  لتفعيل

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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