"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد

★ ★ ★ ★ ★

نصفه سيكون مضاءً بنور الشمس.. فرصة للتصوير

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن سماء مكة المكرّمة تشهد قبل شروق الشمس صبيحة الأحد 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020، تعامد القمر على الكعبة المشرّفة، حيث يبلغ ميله عرض مكة، متوسطاً خط زوالها في الساعة 06:07:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:07:05 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وهو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020.

وقال "أبوزاهرة": القمر لحظة التعامد سيكون على ارتفاع (89.58.19 درجة) وقرصه مضاءٌ بنور الشمس بنسبة (54.8%) والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 95 درجة، ويبعد مسافة 383,621 كيلو متراً.

وأضاف: هذه فرصة مثالية للتصوير للفلكي، حيث يكون نصف القمر مضاءً بنور الشمس والنصف الآخر مظلماً مع خلفية السماء الزرقاء.

وتابع: يمكن الاستفادة من ظاهرة تعامد القمر، تأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

واختتم "أبوزاهرة"؛ بالقول: موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد يشير إلى اتجاه مكة المكرّمة بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.جدة الجمعية الفلكية