أخبار عاجلة

ظهور مميز للفرعون محمد صلاح فى حفل زفاف شقيقه -
غرائب "ذئاب الجبل".. كم تقاضى أحمد عبد العزيز وما هى نبوءة حمدى غيث؟ -
وزير الرياضة يوكد الالتزام بالأكواد لمواجهة فيروس كورونا فى المنشات الرياضية -
وصلة مهارات بين مصطفى محمد وزيزو في اول ظهور له مع المنتخب -
محمد هاني يمازح طارق حامد ب"كوبري"اثناء مران المنتخب -
ضحك وهزار بين لاعبي الاهلي والزمالك اثناء مران المنتخب -
وصلة هزار بين رمضان صبحي وبركات قبل مران المنتخب الاول -
كورونا أم مارسا.. سر تواجد فايق عزب بمستشفى العجوزة -
صياد بنى سويف يكشف تفاصيل ابتلاعه سمكة واستخراجها حية -
رئيس النقابات الفنية : عادل إمام نمبر وان.. ومحمد رمضان ميغنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد

Print
"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد "فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد
نصفه سيكون مضاءً بنور الشمس.. فرصة للتصوير

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن سماء مكة المكرّمة تشهد قبل شروق الشمس صبيحة الأحد 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020، تعامد القمر على الكعبة المشرّفة، حيث يبلغ ميله عرض مكة، متوسطاً خط زوالها في الساعة 06:07:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:07:05 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وهو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020.

وقال "أبوزاهرة": القمر لحظة التعامد سيكون على ارتفاع (89.58.19 درجة) وقرصه مضاءٌ بنور الشمس بنسبة (54.8%) والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 95 درجة، ويبعد مسافة 383,621 كيلو متراً.

وأضاف: هذه فرصة مثالية للتصوير للفلكي، حيث يكون نصف القمر مضاءً بنور الشمس والنصف الآخر مظلماً مع خلفية السماء الزرقاء.

وتابع: يمكن الاستفادة من ظاهرة تعامد القمر، تأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

واختتم "أبوزاهرة"؛ بالقول: موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد يشير إلى اتجاه مكة المكرّمة بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.جدة الجمعية الفلكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية