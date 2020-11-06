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تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف أضم والعرضيات وميسان

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تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف أضم والعرضيات وميسان تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف أضم والعرضيات وميسان
"المدني" تدعو إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

تنبيه لـ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات الطائف: ميسان، والعرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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