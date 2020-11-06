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في اليوم الـ 19.. 626 ألف ريال قيمة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي

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في اليوم الـ 19.. 626 ألف ريال قيمة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي في اليوم الـ 19.. 626 ألف ريال قيمة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي
المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز

في اليوم الـ 19.. 626 ألف ريال قيمة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي

شهد اليوم التاسع عشر لمزاد نادي الصقور السعودي، المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، أمس الخميس، ثاني أكبر عرض للصقور في يوم واحد، إثر طرح ثمانية صقور بيعت بقيمة 626 ألف ريال.

وجاءت المنافسة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح وادي بيض "جازان" للطاروح خالد سفر الشهراني؛ عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 930 جراماً، وكان من نصيب ناصر العدواني؛ الذي دفع مقابله 75 ألف ريال، بعدها بدأت المنافسة على شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروحين حسين عبدالله الثعلبي؛ وسلطان أحمد الثعلبي؛ عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 وربع إنش، ووزنه 970 جراماً، وظفر به بندر العنزي؛ بمبلغ 86 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح الأمحاص للطاروحين مضحي مطر الصلبي؛ وراشد مطر الطرفاوي؛ عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 964 جراماً، ودفع مفلح بن عبدالله القحطاني؛ للفوز به 87 ألف ريال.

وكانت البطاقة الرابعة للمزاد على شاهين فرخ طرح الحماد للطاروح صالح علي العنزي؛ عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 903 جراماات، واشتراه ناصر بن فالح العدواني؛ بمبلغ 63 ألف ريال، ومن طرح البرك كانت المنافسة على شاهين فرخ لمالكه عاصم أبوالعلا؛ عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 950 جراماً وظفر به كذلك ناصر العدواني؛ مقابل 60 ألف ريال، فيما كانت المنافسة السادسة على شاهين فرخ طرح عرعر للطاروحين فيصل مشني الحازمي؛ وخالد خميس الحازمي؛ عرضه 15 وربع إنش راهي، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 922 جراماً، وبيع لعبدالاله بن مشعل الحارثي؛ مقابل 60 ألف ريال.

والبطاقة السابعة كانت لشاهين فرخ، طرح الليث للطاروح سعد مسفر العسافي؛ عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 1070 جراماً، وذهب إلى حمد بن سعيد المري؛ مقابل 70 ألف ريال.

وكان ختام المزاد على شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروح أحمد عوض الكبيسي؛ عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 إنشاً، ووزنه 990 جراماً وكان من نصيب عوض الشليخي؛ مقابل 125 ألف ريال.نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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