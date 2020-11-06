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ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
لحظة اقتحام متظاهرين غاضبين لمبنى الحكومة وسط يريفان
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
بايدن يشكل فريقا لمكافحة فيروس كورونا
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
محتجون غاضبون في أرمينيا يعتدون بالضرب على رئيس البرلمان
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
ترامب.. ماذا وراء إقالة وزير الدفاع؟
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
مصرع العشرات في انهيار أرضي بـ غواتيمالا
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
آلاف "الدرونات" تصطف على أشكال ثلاثية الأبعاد في سماء بطرسبورغ
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:07 صباحاً
النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 تستقطب أكبر عدد من الزوار في تاريخ المعرض
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
إجراءات روسية جديدة للتعامل مع أزمة كورونا
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
لقطات من مكان تحطم مروحية روسية بعد إسقاطها فوق أرمينيا
-
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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مقابر نموذجية للبيع في النجف تثير تفاعلا وانتقادات في العراق
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BBC News عربي
الجمعة 06 نوفمبر 2020 10:22 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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