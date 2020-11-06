الهلال للبقاء في القمة .. الفيصلي لمواصلة الانتصارات .. الاتحاد لتحسين مركزه

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اليوم تتجدد الإثارة في منافسات جولة " لنلهم العالم بقمتنا"

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات نارية لا تخلو من الإثارة والمتعة على اعتبار أن جميع الفرق المتنافسة ترفع شعارًا لا بديل عن النقاط الثلاث.

ضمك - الفيصلي

يلتقي ضمك صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير ضيفه الفيصلي رابع الترتيب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

يبحث أصحاب الضيافة عن طي مسلسل الهزائم وإيقاف نزيف النقاط حيث لم يحصد الفريق أي نقطة بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقة الموسم.

في المقابل يتطلع الفيصلي إلى الاستمرار بتحقيق الانتصارات وتسجيل النتائج الإيجابية للاقتراب أكثر من الصدارة.

الاتفاق - الهلال

يحل الهلال حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب ضيفًا ثقيلاً على الاتفاق سادس الترتيب في ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

يسعى الهلال للعودة بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه للبقاء في المقدمة والانفراد بالصدارة في حال جاءت باقي النتائج في مصلحته وأيضًا للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم ولتأكيد تفوقه التاريخي على مضيفه في لقاءاتهم بدوري المحترفين.

في حين يطمح أصحاب الضيافة لاستعادة توازنهم وطي صفحة الخسارة المفاجئة من أبها في الجولة الماضية ليحافظوا على بقائهم قريبًا من رباعي الصدارة.

الباطن - أبها

يستقبل الباطن صاحب المركز الثالث عشر على ملعبه بحفر الباطن نظيره أبها عاشر الترتيب.

يبحث الباطن عن استغلال عامل الأرض والمعنوية العالية للاعبيه لمواصلة صحوته بعد أن حققوا أول انتصاراتهم هذا الموسم من أمام الرائد في الجولة الماضية من أجل تحسين مركزهم على سلم الترتيب.

أما الضيوف يمنون النفس بمواصلة حصد النتائج الإيجابية وتقديم العروض الجيدة للإثبات لمنافسيهم أحقيتهم في الوجود في دوري الكبار.

الاتحاد - التعاون

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يستضيف الاتحاد تاسع الترتيب فريق التعاون صاحب المركز الثاني عشر.

يدخل الاتحاد المنتشي بفوزه في ديربي الغربية على غريمه وجاره الأهلي في الجولة الماضية المباراة بحثًا عن تدوين ثاني انتصاراته من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وإسعاد جماهيره.

في المقابل يسعى الضيوف إلى استعادة توازنهم وتصحيح المسار بالعودة لسكة النتائج الإيجابية للابتعاد عن المراكز الأخيرة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين