أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلامية

Print
القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلامية القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلامية
الفريق يواجه النصر "دوريًا" السبت المقبل

القادسية .. نثق في الحكم السعودي ونتمنى ألا يكون هناك تأثير من الحملات الإعلامية

أعلن نادي القادسية في بيان إعلامي دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإسناد قيادة مباريات دوري المحترفين لطواقم تحكيم سعودية، مشيرًا إلى ثقته في الحكم المحلي.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء :"يود مجلس إدارة نادي القادسية أن يجدد دعمه وتأييده لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في توطين التحكيم ودعم الحكم السعودي المتميز".

وتابع "نظرًا للنقاشات التي شهدتها الساحة الرياضية بعد مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فإن مجلس إدارة نادي القادسية يتمنى ألا يكون هناك أي تأثير لهذه النقاشات على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخصوصًا مباراتنا مع شقيقنا نادي النصر والتي ستُقام السبت المقبل وأن يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بشكل متميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته مباريات سابقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية