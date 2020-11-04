يعاني من "الزهايمر".. جهود مكثفة للعثور على مُسن متغيب عن منزله بشبرا الخيمة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها للعثور على رجل مُسن، بمنطقة مدينة التعاون بشبرا الخيمة بالقليوبية، متغيبًا منذ فجر أمس الثلاثاء، ولم يتم العثور عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شبرا الخيمة أول، يفيد تلقيه بلاغًا من أسرة "حسين توفيق" 69 عامًا، بمنطقة مدينة التعاون بشبرا الخيمة، بتغيبه منذ فجر أمس الثلاثاء، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقام ذويه بالاستعلام عنه بالمستشفيات والمناطق المحيطة به، إلا أنه لم يتم العثور عليه، وتحرر محضر رقم 7043 لسنة 2020 إداري قسم أول شبرا الخيمة.

تشكل فريق بحثي قاده اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، لمحاولة العثور على المتغيب.

وبالفحص أكدت أسرنه أنه يعاني من مرض "الزهايمر"، ودائم النسيان لاسمه ومقر سكنه، كما تم عمل نشرة بصوره وتوزيعها بالكمائن المتحركة والثابتة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بالمنزل لسرعة تحديد مكانه والعثور عليه.

وحرصت أسرته على نشر أرقام تليفونات خاصة بهم لسرعة التواصل معهم في حال العثور عليه، هى 01013562258 –

01228222798