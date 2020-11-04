أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر

Print
يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة

أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر

واصل السعودي لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المقام في بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى "الأخضر" تدريباته على الملاعب الشاطئية بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين.

من جانبه، تفقد عضو مجلس إدارة الاتحاد بندر الأحمدي معسكر المنتخب حيث اطمأن على سير المعسكر وفق ما تم التجهيز والتخطيط له مسبقاً.

أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر

أخضر الكرة الشاطئية يواصل استعداده في ينبع.. والأحمدي يتفقد المعسكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

"الرئيس المنتخب".. بايدن وهاريس يغيران تعريفهما على "تويتر"

"الرئيس المنتخب".. بايدن وهاريس يغيران تعريفهما على "تويتر"

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب

شبكة عيون الإخبارية