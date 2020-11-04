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فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينقذون ذراع طفل من البتر

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فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينقذون ذراع طفل من البتر فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينقذون ذراع طفل من البتر
تعرض لحادث سقوط بالمنزل أدى لإصابته بكسر بعظم العضد

فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينقذون ذراع طفل من البتر

تمكن فريق طبي من جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من البتر، عقب تعرضه لحادث سقوط بالمنزل، نتج عنه إصابة بكسر من الدرجة الرابعة في عظم العضد.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المستشفى أنه بعد تقييم الحالة من قبل الفريق الطبي المعالج، تبين غياب النبض الشرياني بالكامل للذراع واليد، مما تطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، حيث تم تثبيت الكسر داخلياً وإصلاح وترميم الشريان الرئيس بالعضد، بعد إزالة الجلطات المتكونة والتأكد من عودة التروية الدموية، ووضع الطفل تحت الملاحظة لحين خروجه من المستشفى بعد شفائه واستعادته لكامل وظائف الطرف المصاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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