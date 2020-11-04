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أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

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دعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات تتعلق بالإجراءات الوقائية

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي، 2393 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 172 محلاً تجارياً مخالفاً لاشتراطات كورونا خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد "ابن سعيدان" بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، ولن تتهاون الأمانة في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.


وأهاب أمين منطقة جازان بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً الأنظمة والتعليمات.

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

أمانة جازان ترصد 172 مخالفة لاحترازات كورونا خلال جولاتها الميدانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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